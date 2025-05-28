Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 42 yeni gıda ürününü kamuoyuna açıkladı. Listede, lahmacun harcında kanatlı et, zeytinyağında tohum yağı ve yasaklı boya içeren bitkisel yağ gibi örnekler yer aldı. Bakanlık, vatandaşları bu ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan gıda ürünleri listesini güncelledi. 28 Mayıs'ta yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 4'ü sağlığa zararlı olmak üzere toplam 42 yeni ürün eklendi.

BAL, YOĞURT, PEYNİR, TEREYAĞI...

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı listede, bal, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi birçok temel gıda yer aldı. Denetimlerde İstanbul Bayrampaşa'da bir restoranda satışa sunulan lahmacun harcında, içeriğinde bulunmaması gereken kanatlı et tespit edildi. Zeytinyağı üretimi yapan 15 firmanın ürünlerine ise tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına, gıdalarda kullanımı yasak olan boya eklendiği ortaya çıktı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, listeye giren firmaların ürünlerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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