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Sinop'un Boyabat İlçesinde Gebe Anne Adaylarına Ev Ziyareti

Sinop'un Boyabat İlçesinde Gebe Anne Adaylarına Ev Ziyareti
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Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, gebelik hakkında bilgilendirme yapıp, sağlıklı beslenme ve doğum sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda danışmanlık veriyor. Amaç, anne ve bebeğin sağlıklı bir başlangıç yapması.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, gebelik sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde geçirilmesi amacıyla anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan gebeleri evlerinde ziyaret ederek gebelik sürecindeki ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırken, anne adaylarının gebelik dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmeleri amaçlanıyor.

Ev ziyaretleri kapsamında gebelik süreci hakkında bilgilendirme yapılırken, anne ve bebek sağlığının genel değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca sağlıklı beslenme ve yaşam önerileri konusunda anne adaylarına danışmanlık veriliyor.

Ekipler tarafından doğum ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirme yapılırken, anne adaylarının merak ettikleri konularda soruları yanıtlanıyor.

Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her anne adayının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesi ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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