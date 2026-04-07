Kilo vermek için hastaneye giden çocuğun karnından 3,5 kiloluk kist çıktı

Bolu'da kilo verme isteğiyle hastaneye başvuran 14 yaşındaki lise öğrencisi B.Ö.'nün karnında yapılan incelemelerde 3,5 kilogram ağırlığında bir kist belirlendi. Başarılı bir ameliyatla kist alındı ve öğrenci sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi B.Ö., kilo verme isteğiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde gerçekleştirilen tetkik ve ultrason incelemelerinde, hastanın karın boşluğunda büyük çaplı bir kitle olduğu belirlendi. Teşhisin ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Metin Tahaoğlu tarafından ameliyata alınan B.Ö.'nün karnından yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 3,5 kilogram ağırlığındaki kist başarılı operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası 3 gün hastanede müşahede altında tutulan hasta, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
