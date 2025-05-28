Bölgesel Anestezi ile Ameliyat Korkusu Azalıyor

Bölgesel Anestezi ile Ameliyat Korkusu Azalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan, bölgesel anestezi yöntemi ile ameliyat sonrası ağrı hissinin azaltıldığını ve hastaların genel anesteziye olan korkularının azaldığını belirtti. Bu yöntem, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor ve komplikasyon risklerini düşürüyor.

Bu yöntem ameliyattan korkan hastalara umut oldu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan:

"Bölgesel analjezi, genel anesteziye ihtiyaç oranını düşürüyor"

KAYSERİ - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan bölgesel anestezi ve analjezi uygulamaları ile ameliyattan korkan hastalara büyük bir kolaylık sağlandığını kaydederek, "Uyguladığımız sinir bloğu yöntemleri ile hastalar ameliyat sonrasında da ağrı hissiden uzak kalıyorlar" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Asan, hastanede uygulamaya başlanan bölgesel anestezi uygulamasıyla ilgili bilgiler verdi. Bölgesel anestezi yönteminin ortopedi vakalarında el, kol kesilerinde onarım ve yırtılmada, omuz cerrahisinde uygulandığını belirten Asan, "Genel anestezi bir çok hasta için tedirgin edici bir durum. Giderek daha kullanım alanı artan bölgesel anestezi yöntemi, genel anesteziye ihtiyaç oranını da düşürüyor. İşlem ameliyathane şartlarında ve ultrason eşliğinde yapılıyor. Genel anesteziye alternatif olarak hastaları uyutmadan kullandığımız bir yöntem. Hasta ameliyattan sonra da 12-16 saat arasında ağrı duymuyor ve bu da hastaya anestezi sonrasında çok büyük konfor sağlıyor" diye konuştu.

Bölgesel analjezi olarak adlandırılan yöntemlerle ise karın, sırt, meme ve göğüs gibi bölgelerdeki ameliyatlarda da blok yöntemini uyguladıklarını ifade eden Dr. Asan, bu şekilde hastaların ameliyattan ağrısız bir şekilde uyanmasının mümkün olduğunu, bunun da ameliyat sonrası iyileşme döneminde hastalara büyük bir konfor sağladığını söyledi.

"Kanama ve enfeksiyon gibi riskleri de azaltıyor"

Bu yöntemlerin kanama, enfeksiyon ve hematom gibi riskleri de azalttığını vurgulayan Asan, "Ayrıca hastalara daha az narkotik analjezik verdiğimiz için hastaların daha hızlı toparlanması sağlamaktadır. Normalde hastalar özellikle büyük ameliyatlardan sonra genel anesteziden çok şiddetli ağrıyla uyanabilmektedir. Uyguladığımız sinir bloğu yöntemleri ile hastalar, ameliyat sonrasında büyük rahatlık yaşıyorlar. Ameliyatlarda en çok korkulan konulardan biri ağrıdır. Hastaya 'ameliyattan sonra ağrısız bir şekilde uyanacaksın' demek hastalar açısından büyük bir rahatlık sağlamakta ve hastaların ameliyat korkuları da azalmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Sağlık
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.