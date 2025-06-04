Boğazına Havuç Kaçan Bebek Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Boğazına Havuç Kaçan Bebek Kalp Masajıyla Hayata Döndü
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Boğazına Havuç Kaçan Bebek Kalp Masajıyla Hayata Döndü
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Kahramanmaraş'ta boğazına havuç kaçan 6 aylık bebek, hastaneye yetiştirilerek yapılan 10 dakikalık kalp masajı ile yaşamına döndü. Doktorlar, zamanında müdahale edilmemiş olsaydı kaybedilebileceğini belirtti.

Boğazına havuç kaçan bebek, 10 dakikalık kalp masajıyla yaşama döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta boğazına havuç kaçan 6 aylık bebek, ailesi tarafından hızla hastaneye yetiştirildi, solunum yolu açılıp 10 dakika süren kalp masajıyla yaşama yeniden döndürüldü.

Olay, 10 gün önce kent merkezindeki bir evde meydana geldi. Erkese ailesinin çocuklarından 6 aylık olduğu öğrenilen Vail, evlerinde kardeşinin eline verdiği havucu ağzına götürdü. Havuç parçası boğazına kaçan bebek nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden aile, hızlıca yakındaki hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştı. Özel Sular Akademi Hastanesi acil servisine hızlıca getirilen bebek, solunum yollarının tamamen tıkandığı kalbi durduğu belirlenince müdahale altına alındı. Hastanede zamanında yapılan müdahale ve 10 dakikalık kalp masajıyla bebek yeniden nefes alarak yaşama döndü.

Büyük panik ve koku yaşan aile bireylerinden baba Muhammet Erkese,"Oğlumun boğazına havuç kaçmıştı, ölmüştü ve hastanede yeniden dirildi. Doktorlarımıza ve hastanemiz çalışanlarına teşekkür ederiz. O an ne yapacağımızı bilemedik, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

10 dakika kalp masajıyla hayata döndü

Bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tahir Dalkıran, "Aldığı havuç boğazına takılı kalmış ve 10 dakikalık kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Biz de yoğun bakım ünitemizde 10 gün boyunca solunum cihazımız ile takip ettik. Şuanda nörolojik bir durumu yok ve kendisini taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamızın, hastaneye daha geç başvurmuş olsaydı kaybetmiş olabilirdik. Küçük çocukları olan anne-babalara çocukları yalnız bırakmamaları yönünde uyarılarımız da her zaman olduğu gibi mevcut" diye konuştu.

Hastanede kısa süreli gözlem altına alınan bebek, sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Sağlık
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