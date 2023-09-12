Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Bakım ve Tedavi Uygulamalarını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik çipleme, kuduz aşısı ve iç/dış parazit uygulamaları devam ediyor. Bugüne kadar 19 mahallede uygulama yapıldı ve toplamda 525 sahipsiz sokak hayvanına mikroçip takıldı. Ayrıca kuduz aşısı ve iç/dış parazit ilaçları da uygulandı.

Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik çipleme, kuduz aşısı ve iç/dış parazit uygulamaları devam ediyor.

6 Temmuz'da Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 19 mahallede uygulama yapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 328 kedi ve 197 köpek olmak üzere toplamda 525 sahipsiz sokak hayvanına mikroçip takılarak işaretlendi. 379 kedi ve 221 köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Müdürlüğün Gezici Sağlık Aracı hizmetiyle sokak hayvanlarına 469 iç parazit ve 513 dış parazit ilacı uygulanması gerçekleştirildi. 56 mahallede yapılacak çalışmalar çerçevesinde mahalle muhtarlarıyla iş birliğinde bugüne kadar Gümbet, Bitez, Akçaalan, Akyarlar, Bahçelievler, Gümüşlük, Gürece, Karabağ, Yokuşbaşı, mahalleleri başta olmak üzere 19 mahallede sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapıldı.

Belirli bir plan dahilinde yapılan uygulamanın yanı sıra sahil bölgesinde de çipleme, kuduz aşısı ve iç/dış parazit uygulaması kontrolleri sürdürülüyor. - MUĞLA