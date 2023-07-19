Bingöl'de kanser hastası için helikopter ambulans
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Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı merkeze 80 kilometre uzaklıkta solunum sıkıntısı çeken kanser hastası için helikopter ambulans devreye girdi.
Bingöl'de merkeze 80 kilometre uzaklıkta kanser hastası için helikopter ambulans
BİNGÖL - Bingöl_ün Solhan ilçesine bağlı merkeze 80 kilometre uzaklıkta solunum sıkıntısı çeken kanser hastası için helikopter ambulans devreye girdi.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri sosyal medya hesabından hasta nakline ilişkin görüntüleri paylaşarak, " Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı merkeze 80 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada solunum sıkıntısı yaşayan kanser hastasının zamana karşı yarışında helikopter ambulans devreye girdi. Mezradan alınan hastamızın Bingöl Devlet Hastanesine nakli sağlandı" ifadelerini kullandı.