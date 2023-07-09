AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da anjiyo oldu. Durumu iyi olan Yıldırım, bugün taburcu olacak.< Binali Yıldırım, rutin kontrol için İstanbul'daki özel bir hastaneye gitti. Yıldırım'ın bir damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve kapalı damarı açılarak, stent takıldı. Yıldırım'ın bugün taburcu edileceği belirtildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" dedi. Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık