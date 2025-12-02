Haberler

Bilim insanları 'popodan nefes alma' yöntemini test ediyor

Bilim insanları 'popodan nefes alma' yöntemini test ediyor
Bilim insanları, solunum yetmezliği yaşayan hastalara ek oksijen sağlamak için halk arasında "popodan nefes alma" olarak bilinen enteral ventilasyonu insanlarda test ediyor. İlk hayvan deneyleri olumlu sonuç verirken, insanlarda yapılan güvenlik testleri yöntemin tolere edilebilir olduğunu gösterdi. Etkinliği henüz kesinleşmese de teknik, geçici destek amacıyla umut vadediyor.

Solunum yetmezliği yaşayan hastalara ek destek sağlamak için bilim insanları sıra dışı bir yöntemi araştırıyor. Halk arasında "popodan nefes alma" olarak anılan ve bilimsel literatürde "enteral ventilasyon" olarak bilinen bu teknik, bazı canlıların bağırsak yoluyla oksijen alabildiği gözlemlerinden ilham aldı.

İLK TESTLER HAYVANLAR ÜZERİNDE

Akciğerleri yeterince işlev görmeyen hastalar için yeni bir oksijen kaynağı geliştirme fikriyle yola çıkan araştırmacılar, fareler ve domuzlar üzerinde testler yaptı. Hayvanlara, yüksek oksijen taşıma kapasitesine sahip özel bir sıvı rektal yoldan verildi. Deneyler, sıvının bağırsak duvarından kana oksijen geçirdiğini ve hayvanların oksijen seviyelerinde geçici artış sağladığını gösterdi.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ TESTLER UMUT VERİCİ

Hayvanlarda elde edilen olumlu sonuçlar, yöntemin insanlarda test edilmesini sağladı. 2025'te Japonya'da gerçekleştirilen denemelerde, 27 sağlıklı gönüllüye sıvı farklı hacimlerde uygulandı. Katılımcıların çoğu sıvıyı sorunsuz tolere etti ve ciddi bir yan etki görülmedi. Araştırmacılar, bunun yöntemin güvenli olabileceğine dair ilk işaret olduğunu belirtti.

OKSİJEN ETKİSİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Ancak yöntemin insanlarda gerçekten oksijen sağlama kapasitesi henüz kanıtlanmış değil. Bilim insanları, bu etkinin netleşmesi için oksijen açısından zengin sıvılarla yeni klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, enteral ventilasyonun mevcut solunum tedavilerinin yerini almayacağını belirtiyor. Şimdilik teknik, yalnızca solunum yetmezliği yaşayan hastalara ek veya geçici destek olarak değerlendiriliyor.

