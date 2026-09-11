Haberler

Bilecik’te kornea nakli, el cerrahisi vakalarında sona gelindi

Bilecik’te kornea nakli, el cerrahisi vakalarında sona gelindi
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kornea nakli, el cerrahisi vakalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kornea nakli, el cerrahisi vakalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane idarecileriyle sağlık hizmetleri ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi. Hastanenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin sağlık hizmetleri kapsamlı olarak ele alındı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni sağlık hizmetleri, yatırımlar ve 2027 yılı hedefleri belirlendi.

"Kornea nakli, el cerrahisi vakalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacak"

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yapılan toplantı hakkında bir değerlendirmede bulunarak, "Uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantının öne çıkan gündem başlığı Bilecik'te sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi oldu. Kornea nakli, el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacak. 2027 yılı yatırım ve hizmet hedefleri kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de değerlendirildi. Yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle, vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine Bilecik'te erişiminin sağlanması hedeflendi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek söz verip duyurdu! Adalet yıllar sonra kapıyı çaldı
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens'ten Trump'a acil telefon: Onları bir an önce vurun
Hatay'daki karpuz tarlasındaki uyarı tabelası hırsızları durdurmaya yetmedi

Hırsızlardan bıkan çiftçinin bulduğu yöntem şaşırttı
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Şabanoğlu Şaban geri dönüyor: Yeşilçam efsanesi yeniden sete çıkıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi geri dönüyor
İşten çıkarılınca belediye binasını bu kılıçla bastı

Belediye binasını bu kılıçla bastı
74 yaşındaki çiftçi, 2 dönüm arazide ter döküyor! Tek yardımcısı eşeği

2 dönüm arazide durmayan üretim! İşte ardındaki güç
Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu