Bilecik’te kornea nakli, el cerrahisi vakalarında sona gelindi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kornea nakli, el cerrahisi vakalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane idarecileriyle sağlık hizmetleri ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi. Hastanenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin sağlık hizmetleri kapsamlı olarak ele alındı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni sağlık hizmetleri, yatırımlar ve 2027 yılı hedefleri belirlendi.

"Kornea nakli, el cerrahisi vakalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacak"

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yapılan toplantı hakkında bir değerlendirmede bulunarak, "Uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantının öne çıkan gündem başlığı Bilecik'te sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi oldu. Kornea nakli, el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda tamamlanacak. 2027 yılı yatırım ve hizmet hedefleri kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de değerlendirildi. Yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle, vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine Bilecik'te erişiminin sağlanması hedeflendi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı