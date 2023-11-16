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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Diyabet Günü'nde bilinçlendirme çalışmaları yapıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Diyabet Günü nedeniyle vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyor. Hastanede kurulan stantta broşürler dağıtılırken, sağlık meyveleri de sergilendi.