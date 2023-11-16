Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Diyabet Günü'nde bilinçlendirme çalışmaları yapıyor
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Diyabet Günü nedeniyle vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyor. Hastanede kurulan stantta broşürler dağıtılırken, sağlık meyveleri de sergilendi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Diyabet Günü nedeniyle vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü nedeniyle poliklinik binasının zemin katına stant kuruldu. Kurulan stantta broşürler bilinçlendirmek adına vatandaşlara dağıtılırken, standa sağlık meyveler örnek olunması amacıyla dizildi. Stant uzman doktorlar tarafından da ziyaret edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık