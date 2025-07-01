Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Umut Oldu
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Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, nakil bekleyen 3 hastaya hayat verdi. Karaciğer ve böbrekler başarılı bir şekilde nakledilirken, kornea da görme yetisini kaybeden bir hastaya gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer, böbrekleri ve korneası, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye umut oldu. Karaciğer ve 2 böbreği, nakil bekleyen hastalara başarıyla transfer edildi. Bir kornea da görme yetisini kaybetmiş bir hastanın yeniden görmesi amacıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Kornea Bankası'na gönderildi. İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, "Bu anlamlı bağış, 3 hastamıza umut oldu. Bir karaciğer ve iki böbrek, organ nakli bekleyen bireylere ulaştırıldı. Ayrıca bir kornea da ilerleyen süreçte yeniden görebilmeyi bekleyen bir hastaya ulaştırılmak üzere kornea bankasına teslim edildi. Bu fedakarlık, insanlık adına en yüce davranışlardan biri. Bağışçı ailemize, bu zor süreçte gösterdikleri insani duruş ve duyarlılık için minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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