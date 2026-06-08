Haberler

"Süt dişlerindeki çürükler erken dönemde tedavi edilmeli"

'Süt dişlerindeki çürükler erken dönemde tedavi edilmeli'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Ekin Kılınç, bebeklik döneminde ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığını belirterek süt dişlerinin çiğneme, konuşma ve yer tutucu görevi nedeniyle ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Diş çıkarma belirtileri, güvenli ürün kullanımı ve düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.

Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Ekin Kılınç, "Süt dişleri sadece geçici değildir. Çiğneme, konuşma gelişimi ve alttan gelecek daimi dişler için yer tutucu görevi görür. Bu nedenle çürükler ihmal edilmemeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir" uyarısında bulundu.

Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Kılınç, "Diş sürmesi genellikle 6'ncı ay civarında başlar. Ancak bu süreç her bebekte farklı ilerleyebilir ve birkaç ay erken ya da geç olması çoğu zaman normaldir" dedi.

"Her huzursuzluk dişten kaynaklanmaz"

Diş çıkarma belirtilerine dikkat çeken Kılınç, "Artmış salya, diş etinde kaşıntı, nesneleri ısırma isteği, hafif ateş ve huzursuzluk bu dönemde sık görülür. Ancak yüksek ateş, ishal veya aşırı huzursuzluk doğrudan diş sürmesine bağlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bilinçsiz ürün kullanımı riski artırır"

Ebeveynlerin rahatlatma yöntemlerinde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Soğutulmuş diş kaşıyıcılar ve nazik diş eti masajı faydalı olabilir. Ancak kullanılan ürünlerin güvenli materyallerden üretilmiş olması gerekir. Ağrı kesici jel ve ilaçlar ise mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.

"Süt dişlerini ihmal etmek kalıcı sorunlara yol açar"

Süt dişlerinin önemine değinen Kılınç, "Toplamda 20 adet olan süt dişleri, sadece geçici yapılar olarak görülmemelidir. Bu dişler, çiğneme fonksiyonunu sağlar, konuşma gelişimine katkıda bulunur ve en önemlisi daimi dişler için yer tutar. Bu nedenle süt dişlerinde oluşabilecek çürükler ihmal edilmemeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir" dedi.

"Diş değişimi süreci yakından takip edilmeli"

Süt dişlerinin dökülme sürecine ilişkin bilgi veren Kılınç, "Bu süreç genellikle 6 yaş civarında başlar ve 12 yaşına kadar devam eder. Dişler zorlanmadan kendiliğinden düşmelidir. Erken kayıplar ortodontik problemlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"6 ayda bir kontrol alışkanlık haline getirilmeli"

Son olarak ebeveynlere çağrıda bulunan Kılınç, "Diş sürmesi ve değişimi doğal süreçlerdir ancak mutlaka takip edilmelidir. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü, ileride oluşabilecek çürük ve ortodontik sorunların önüne geçilmesinde büyük rol oynar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti