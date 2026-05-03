Bayburt'ta TRSM hastalarına spor ve moral etkinliği

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından kadın hastaların fiziksel, sosyal yönden desteklenmesi amacıyla spor ve moral etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadın hastalar spor salonunda profesyonel antrenörler eşliğinde egzersiz yaptı.

Grup halinde yapılan spor etkinliğiyle hastaların fiziksel hareketliliği desteklendi.

Program kapsamında ayrıca bu ay doğan hastalar için TRSM'de toplu doğum günü etkinliği düzenlendi. Pasta kesilen etkinlikte hastalar bir araya gelerek, sohbet etti.

Spor ve sosyal etkinliklerin, hastaların rehabilitasyon sürecine katkı sunduğu ve merkezdeki dayanışma ortamını güçlendirdiği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
