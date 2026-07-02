Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünden personele stres yönetimi eğitimi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personele yönelik stres yönetimi eğitimi düzenlendi. Eğitimde, stresle başa çıkma yöntemleri ve ruh sağlığının korunmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Psikolog Secihan Metin tarafından verilen eğitimde, stresin yaşamın doğal bir parçası olduğu, önemli olanın ise stresi doğru yöntemlerle yönetebilmek olduğu vurgulandı.

Eğitimde, yoğun anlarda kısa molalar vermek, derin nefes egzersizleri yapmak, düzenli fiziksel aktiviteye zaman ayırmak, yeterli uyku almak ve sosyal iletişimi sürdürmenin stresle başa çıkmada etkili yöntemler arasında yer aldığı anlatıldı. Katılımcılara ayrıca, duyguların fark edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda destek istemenin ruh sağlığını korumada önemli bir adım olduğu aktarıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı