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Bayburt ADSM'de ekimde 7 bin 926 hasta muayene oldu, bin 448 dolgu yapıldı

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Bayburt ADSM'de ekimde 7 bin 926 hasta muayene oldu, bin 448 dolgu yapıldı
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Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 1-31 Ekim'de 7 bin 926 hasta muayene edildi; aynı dönemde bin 448 dolgu, bin 241 diş çekimi ve 483 kanal dolgu işlemi yapıldı. Merkezde genel anestezi altında tedavi sayısı son 6 ayda 68 hastayla en yüksek rakama ulaştı.

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) ekim ayında 7 bin 926 hasta muayene edildi. Aynı dönemde bin 448 dolgu, bin 241 diş çekimi ve 483 kanal dolgu işlemi gerçekleştirildi.

Merkez verilerine göre, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu 4 bin 575, MHRS dışı ayaktan 3 bin 336 hasta başvururken, nöbet kliniğinde 773 hastaya hizmet verildi.

1-31 Ekim tarihleri arasında kliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Cerrahi Kliniği: 429

Çocuk Kliniği: 686

Periodontoloji: 229

Genel Anestezi Kliniği: 7

Protetik Diş Tedavisi: 236

Diğer klinikler: 6 bin 339

Merkezde, bin 448 dolgu, 483 kanal dolgu, bin 241 diş çekimi, 833 protez, 106 implant ve 42 gömülü diş çekimi işlemi yapıldı.

Öte yandan Bayburt ADSM'de genel anestezi altında gerçekleştirilen tedavi sayısında son 6 ayda 68 hastayla en yüksek rakama ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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