Batman'da motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir kişi, motorlu testereyle odun keserken ayağından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde Riyat Kızılçınar, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için motorlu testereyle odun kestiği sırada ayağından yaralandı.
Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık