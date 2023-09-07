Batman'da motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir kişi, motorlu testereyle odun keserken ayağından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.