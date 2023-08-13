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Batman'da 2 Aileden 10 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Sağlık Haberleri

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 aileden 10 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri numune aldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 aileden 10 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanetede tedaviye alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 2 aileden 10 kişi, sabah saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle devlet hastanesine başvurdu. A.Y (81), M.Y (47), F.Y (35), S.Y (55), A.Y (40) ve M.Y (76) ile M.E (58), M.E (52), Z.E (26) ve A.E (50), gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri 2 ailenin yediği gıda ve içme suyundan numune aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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