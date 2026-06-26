Başhekim Kuyrukluyıldız: "Paylaşılan sevincin en güzel haline tanıklık ettik"
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, mezuniyet töreninde bir öğrenci ve ailesiyle yaşadığı samimi anıyı değerlendirerek, küçük davranışların hayatta büyük anlam taşıdığını vurguladı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, mezuniyet töreninde yaşadığı anlamlı bir anıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kuyrukluyıldız, mezuniyet töreninde bir öğrencinin mezuniyet sevincini ailesiyle birlikte paylaşmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti.
İnsan hayatında samimi bir selamın, hal hatır sormanın ve içten bir tebessümün büyük anlam taşıdığını ifade eden Kuyrukluyıldız, küçük görünen ancak gönüllerde iz bırakan davranışların hayatın en kıymetli anlarını oluşturduğunu kaydetti.
Törenin en anlamlı misafirleri olarak nitelendirdiği aileye ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür eden Kuyrukluyıldız, paylaşılan sevincin mutluluğu artırdığını vurguladı. - ERZİNCAN