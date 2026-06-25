Bakan Memişoğlu: "İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık" dedi.

Bakan Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anne ve bebek sağlığını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, uygulama kapsamında gebeliğinin son 3 ayına giren tüm anne adaylarına bir koordinatör ebenin görevlendirildiğini belirterek, anne adaylarının kendilerini güvende hissetmelerini ve tüm sorularına uzman desteğiyle yanıt bulmalarını hedeflediklerini ifade etti.

"İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık"

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık. Gece gündüz demeden, en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı