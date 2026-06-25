Haberler

Bakan Memişoğlu: "İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında ilk gebeliğini yaşayan 22 bin 952 anne adayına ev ziyaretleriyle destek sağlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık" dedi.

Bakan Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anne ve bebek sağlığını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, uygulama kapsamında gebeliğinin son 3 ayına giren tüm anne adaylarına bir koordinatör ebenin görevlendirildiğini belirterek, anne adaylarının kendilerini güvende hissetmelerini ve tüm sorularına uzman desteğiyle yanıt bulmalarını hedeflediklerini ifade etti.

"İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık"

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık. Gece gündüz demeden, en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret

CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi