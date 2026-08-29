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3 ilaç daha geri ödeme kapsamında

3 ilaç daha geri ödeme kapsamında
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle 2 Hemofili B ve 1 kanser ilacının (biri yerli üretim) geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Ayrıca majistral ilaç ödemelerinde yüzde 40 artış, çocuk cerrahisi kapsamının genişletilmesi ve kemik iliği nakli süreçlerinde iyileştirmeler yapıldığını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan yeni düzenlemelerle 1'i yerli üretim 3 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler; 2 adet Hemofili B ilacı ve 1 adet kanser ilacı olmak üzere 1'i yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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