Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni İmzalamaya Davet Etti

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bizim tek gayemiz; dijital dünyanın risklerine karşı çocuklarımızı korumak ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk imzacılarından biri olduğu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni son derece önemsiyoruz. Tüm velilerimizi, öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemizi imzalamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı