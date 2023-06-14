Ayvalık Belediyesi, sivrisinek ve larva sorununun çözümü için dronlarla mücadele gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordineli çalışmalar ile devreye sokulan dronlar keşif ve ilaçlamada büyük kolaylık sağlıyor.

Ayvalık'ta dronların hedefinde sinekler var

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi sivrisinek ve larva sorununun çözümü içi dronlarla da mücadele gerçekleştiriyor. Gece, gündüz ilaçlama araçları ve personeliyle ilaçlama yapan Ayvalık Belediyesi, sivrisinekle mücadelede tüm imkanlarını seferber etti. Dronla ilaçlamada ilk gün Nikita Deresi, Sarımsaklı ve Badavut'taki durgun sular ve sulak alanlar ilaçlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başlattığı mücadelede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar ile devreye sokulan dronlar keşif ve ilaçlamada büyük kolaylık sağlıyor. Standart ilaçlamada ulaşılamayan gölet ve bataklık benzeri yerler baştan sona hava desteği dronla ilaçlanıyor.

"Farklı yöntemler deniyoruz"

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, Ayvalık'ın yapı itibariyle sivrisinekle mücadelenin kolayca yapılabileceği bir yer olmadığını belirterek, geride kalan üç yılda sivrisinekle mücadelenin nasıl yapıldıysa bu yıl da aynı şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Ergin, "Ama buna rağmen iklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sivrisineğin bu yıl Ayvalıklı hemşehrilerimizi rahatsız ettiğini gördük. Bu yüzden, bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı yöntemler de deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve tüm noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan bölgelere ulaşmak için de dron temin ettik. Dron aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor. Ümidimiz odur ki bu yıl da bu sorun ortadan kalkacak. Bunun için çalışıyoruz. En etkili ilacı alıp, sinekle mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzda" dedi.

"Larva dönemi farklı aylara yayıldı"

Bu yıl da 12 ay boyunca sivrisinekle mücadelenin yoğun yapıldığını kaydeden Başkan Mesut Ergin, "Biz neredeyse her gün ilaçlama yaptık. Eskiden larva dönemi Mart ayının sonu Nisan başı olurdu. Mart ayında ciddi mücadele edilip, larva imha edildiğinde sinek az olurdu. Ama bu yıl uzmanlardan da aldığımız bilgi doğrultusunda değişen iklim koşulları tüm ülkede bunu etkilemiş durumda. Larva dönemi farklı aylara yayıldı. Bu nedenle sivrisinekle mücadele de zorlaştı. Onun için biz de bu yıl da daha fazla çalışıyoruz. Daha etkili ilaçlarla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.