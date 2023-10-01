Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararslan 6. kez güven tazeledi

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararslan, gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilerek 6. kez güven tazeledi. Seçimlere tek liste ile gidilirken yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararslan, gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilerek 6. kez güven tazeledi.

Dün başlayan genel kurulda bugün sabah itibariyle oy kullanımına geçildi. Mevcut Başkan Sefa Kararaslan'dan başka adayın çıkmadığı seçimlere tek liste ile gidilirken bu seçimle birlikte Başkan Karaarslan 6. defa güven tazeledi.

Aydın Eczacı Odası'nın Sefa Karaarslan Başkanlığındaki yeni yönetimi, Yüksel Şekerci, Ahmet Tolga Yılmaz, Ayşen Yardım, Salim Öyüş, Mustafa Erdinç Eşiyok ve Tolga Özcan'dan oluştu.

Denetleme kurulu üyeliklerine ise Fatma Şeyda Yüksel, Ferit Şahinci, Emin Ercan Erdek seçildi. Haysiyet Divanı; Ömer Lütfi Altuntuğ, Rengin Güney, Birgül Uzel, Nezaket Ayık Ertuncay ve Fulya Gezginci'den oluştu.

Büyük Kongre delegeleri ise Sefa Karaarslan, Salih Kozalı, İzzet Tanju Ülgen, Yüksel Şekerci, Akçan Kurtulmuş, Filiz Günver ve İrfan Yiğit oldu. - AYDIN