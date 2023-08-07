Aydın Devlet Hastanesi'nden emekli doktor hayatını kaybetti

Aydın Devlet Hastanesi'nin ilk doktorlarından olan emekli Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Soysal, Kuşadası'ndaki yazlık evinde hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Soysal'ın ani ölümü ailesi ve sağlık camiasını yasa boğdu. Aydın Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Soysal'ın cenazesi defnedildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nden emekli Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Soysal, Kuşadası'ndaki yazlık evinde hayatını kaybetti.

Aydın Devlet Hastanesi'nin ilk doktorlarından olarak tanınan 89 yaşındaki Dr. Soysal, Kuşadası'nda bulunan yazlık evinde hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen, evli, 2 çocuk babası Mustafa Soysal'ın, ani ölümü ailesi ve sağlık camiasını yasa boğdu. Aydın Devlet Hastanesi'nin ilk doktorlarından olan Soysal için Aydın Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Soysal'ın cenazesi Beycamii'nde kılınan öğle namazından sonra Kemer Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN