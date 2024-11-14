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Aydın'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenlendi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte aileler, tedavi gören prematüre bebeklerin ailelerine moral verdi.

Aydın'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde düzenlenen etkinliğe prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı. Pasta kesilen etkinlikte aileler, tedavileri devam eden prematüre bebeklerin ailelerine moral verdi, hastane ekibine teşekkür etti.

Programda başhekim yardımcıları Prof. Dr. Ali Duman, Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal ve Doç. Dr. Mustafa Gök, yenidoğan yoğun bakım sorumluları Prof. Dr. Abdullah Barış Akçam ve Doç. Dr. Ayşe Anık ile bölümün sorumlu hemşiresi Emine Kargıcak da yer aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Sağlık
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