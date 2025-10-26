Aydın'da 60 Hastane Personeli Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Acil Servise Başvurdu
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeği sonrası bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemeklerden numune alındı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
1) AYDIN'DA 60 HASTANE PERSONELİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURDU
AYDIN Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 60 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Yemekte tavuk ve eklerden yedikleri belirtilen 60 personel tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık