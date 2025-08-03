Aşırı Sıcaklar Portekiz'de 264 Can Aldı

Aşırı Sıcaklar Portekiz'de 264 Can Aldı
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Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve 75 yaş üstü bireyler risk altında.

PORTEKİZ Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (DGS), açıkladığı verilere göre, aşırı sıcak havalar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere neden oldu. Son bir haftada, çoğunluğu ülkenin kuzey bölgelerinde olmak üzere 264 kişi aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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