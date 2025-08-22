Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi 10. Yılını Kutladı

Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 10 yılda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılının ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 10. yılını kutladı.

Merkez, 2022'de ruhsatını yenileyip 16 yatak kapasiteli servisinde hizmet vermeye devam ederek bölgesel ve ulusal düzeyde önemli referans noktası haline geldi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner'in başkanlığında, Doç. Dr. Kemal Eyvaz, uzman doktor Sami Kolsuz, 2 organ nakli koordinatörü, 7 klinik ve 8 ameliyat hemşiresi ile 3 destek personelinden oluşan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

İlk kadavradan böbrek naklinin 2015'te gerçekleştirildiği, 2016'da ilk kadavradan karaciğer ve ilk canlı vericili böbrek nakilleri, bu yıl ise ilk canlı vericili karaciğer naklinin yapıldığı merkezde 10 yılda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aslaner, kurulduğu günden bu yana hasta güvenliğini, etik değerleri ve bilimsel gelişmeleri merkezde ilke edindiklerini belirtti.

Organ bağışı konusundaki toplumsal farkındalığın yapılan her başarılı nakille daha da arttığını kaydeden Aslaner, "10. yılımızda geriye dönüp baktığımızda hem medikal hem de insani açıdan büyük bir yol katettiğimizi görmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras da organ naklinin, uçurumun kenarında bekleyen bir insanın elinden son anda tutulması gibi olduğunu vurguladı.

Hayatla ölüm arasındaki çizgide çok ciddi yaşam şansının sunulduğuna dikkati çeken Aras, "Canlıdan ya da kadavradan yapılan her nakilde büyük bilgi birikimi ve emek vardır. Cerrahi bir hekim olarak bizler de saatler süren ameliyatlarla bu emeğin bir parçası oluyoruz ancak bu, yalnızca ameliyat süreciyle sınırlı değil öncesi ve sonrası, tüm aşamalarıyla büyük bir fedakarlık, özveri ve öz disiplin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.