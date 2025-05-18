Antalya'da SMA Tip 1 Hastası Arven'in Tedavi Kampanyası Tamamlandı

Antalya'da SMA Tip 1 Hastası Arven'in Tedavi Kampanyası Tamamlandı
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Antalya'da SMA Tip 1 hastası 5 aylık Arven Kaya'nın tedavisi için başlatılan kampanya, bir hayırseverin desteğiyle tamamlandı. Kampanya, 3 aylık bir süre zarfında yüzde 70 seviyesine ulaştı ve kalan miktar yardımlarla toplandı.

ANTALYA'da SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Arven Kaya'nın tedavisi için başlatılan kampanya 3 ayda tamamlandı. Yüzde 70 seviyesine ulaşan kampanyada kalan miktar, ismini vermek istemeyen bir hayırsever tarafından karşılandı.

Kentte yaşayan Gökhan ve Yasemin Kaya çifti, geçen yıl 15 Aralık'ta dünyaya gelen kızları Arven'in henüz 2 haftalıkken topuğundan alınan kan örneğiyle SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Kaya çifti, o günden sonra çocuklarının tedavisi için gerekli 1 milyon 822 bin doları toplamak için kolları sıvadı. Valilik onaylı başlatılan kampanyada minik Arven'in anne ve babası, sosyal medya ve sokaklarda çocukları için kampanyalar düzenledi.

Arven'in 6 aylık olmadan ilacına ulaşabilmesi için yaklaşık 1500 kişinin destek verdiği kampanya, 3 ay gibi bir sürede yüzde 70 seviyesine ulaştı. Kampanya devam ederken ismini paylaşmak istemeyen bir hayırsever, önceki gün kampanyanın eksik kalan yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Kampanyanın tamamlanmasıyla Kaya çifti büyük sevinç yaşarken, çocuklarını Dubai'de yapılacak tedaviye götürmek için gün saymaya başladı.

'RESMEN BİR MUCİZE YAŞIYORUZ'

Arven'in babası Gökhan Kaya, kampanyanın tamamlanmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek, "Tamamlanmasına yüzde 30 kalmıştı. Serik Belediye Başkanımız Kadir Kumbul'un aracı olmasıyla ismini vermek istemeyen bir hayırsever kalan kısmı bağışladı. Tekrardan nefes aldık, yaşamaya tekrardan başladık. Bizim için çok zor bir süreçti. 3 ayda tamamladık kampanyayı resmen bir mucize yaşıyoruz. Sabah ilk işimiz tedavinin gerçekleşeceği Dubai ile iletişime geçmek oldu. 2 hafta gibi bir sürede tedavi için gitmiş olacağız. Vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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