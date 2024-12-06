Antalya'da HIV/AIDS Kongresi 2024 Düzenleniyor

HIV/AIDS Platformu tarafından Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "HIV/AIDS Kongresi 2024"de 343 bilim insanı bir araya geldi.

Kongre Başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, AA muhabirine, kongreyi 2017'de beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu HIV/AIDS Platformu'nun düzenlediğini söyledi.

Türkiye'de beş ayrı derneğin bir araya gelip birlikte hareket ederek örnek oluşturduğunu belirten Gökengin, "Bu kararı, uzun yıllar önce 'bölük pörçük olmayalım, daha güçlü olalım' diye aldık. Çok da başarılı uyguluyoruz, bu sene 8'incisini düzenliyoruz. Katılımcılar daha çok enfeksiyon hastalıkları hekimleri. İlaç endüstrisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de var. HIV/AIDS alanındaki yenilikleri konuşuyoruz. Eksiklerimizi belirliyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Nasıl daha iyiye ulaşabiliriz konusunu tartışıyoruz." diye konuştu.

Gökengin, HIV/AIDS Platformunun AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği ve HIV Enfeksiyonu Derneğinden oluştuğunu kaydetti.

Platformlarının önemli işlere imza attığını ifade eden Gökengin, "Platformumuzun diğer dal derneklere örnek olmasını ümit ediyoruz. Bölündükçe mali ve bilimsel gücümüz de azalıyor. Birlikte olunca büyük işler başarabildiğimizi gösterdik." dedi.

Sunum ve konferanslarla devam eden kongre, 8 Aralık'ta sona erecek.