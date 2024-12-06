Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Antalya'da HIV/AIDS Kongresi 2024 Düzenleniyor

Antalya'da HIV/AIDS Kongresi 2024 Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HIV/AIDS Platformu tarafından Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen 'HIV/AIDS Kongresi 2024'de 343 bilim insanı bir araya geldi. Kongre, HIV/AIDS alanındaki yeniliklerin tartışıldığı önemli bir platform oluşturuyor.

HIV/AIDS Platformu tarafından Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "HIV/AIDS Kongresi 2024"de 343 bilim insanı bir araya geldi.

Kongre Başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, AA muhabirine, kongreyi 2017'de beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu HIV/AIDS Platformu'nun düzenlediğini söyledi.

Türkiye'de beş ayrı derneğin bir araya gelip birlikte hareket ederek örnek oluşturduğunu belirten Gökengin, "Bu kararı, uzun yıllar önce 'bölük pörçük olmayalım, daha güçlü olalım' diye aldık. Çok da başarılı uyguluyoruz, bu sene 8'incisini düzenliyoruz. Katılımcılar daha çok enfeksiyon hastalıkları hekimleri. İlaç endüstrisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de var. HIV/AIDS alanındaki yenilikleri konuşuyoruz. Eksiklerimizi belirliyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Nasıl daha iyiye ulaşabiliriz konusunu tartışıyoruz." diye konuştu.

Gökengin, HIV/AIDS Platformunun AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği ve HIV Enfeksiyonu Derneğinden oluştuğunu kaydetti.

Platformlarının önemli işlere imza attığını ifade eden Gökengin, "Platformumuzun diğer dal derneklere örnek olmasını ümit ediyoruz. Bölündükçe mali ve bilimsel gücümüz de azalıyor. Birlikte olunca büyük işler başarabildiğimizi gösterdik." dedi.

Sunum ve konferanslarla devam eden kongre, 8 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
img

Kritik göreve ilk kez bir Türk seçildi
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
img

Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 7 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma! Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.