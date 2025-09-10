Annelerin Endişesine Bilimsel Çözüm: Yeni Test Kiti Geliştirildi

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar Erol, annelerin 'Sütüm bebeğime yarıyor mu' endişesini bilimsel olarak gidermek için 4 senelik çalışma ile 5 parametrenin bakılabildiği test kiti geliştirdi. 1-2 mililitre anne sütü ile çok kısa sürede sonuç veren test ile 5 farklı parametre değeri ölçülüyor.

Yenidoğan bebeklerde anne sütünün önemi yapılan çalışmalarla ortaya konuluyor. Bebeğin ihtiyacı olan besin değerlerini karşılamaya yeten anne sütü, barındırdığı koruyucu maddelerle bebeği enfeksiyonlara karşı da koruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar Erol, annelerin 'Sütüm bebeğime yarıyor mu' endişesini bilimsel olarak gidermek için 4 senelik çalışma ile test kiti geliştirdi. Geliştirilen test kitine damlatılan 1-2 mililitre anne sütündeki protein, kalsiyum, çinko, C vitamini ve asitlik derecesi ölçülüyor.

Anne sütüyle ilgili farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Uzm. Dr. Erol, "15 yıldır doktorluk yapıyorum. Bu sürede ülkemizin pek çok yerinde doktorluk yaptım. Emziren annelerin yüzlercesiyle karşılaştım. Sosyoekonomik durumu ne olursa olsun emziren annelerin çoğunda 'Sütüm bebeğime yarıyor mu' endişesine şahit oldum. Bu endişeyi bilimsel olarak gidermek niyetiyle bir test ortaya çıkarmak için 2021 yılında çalışmalara başladık. 4 senedir farklı parametreler üzerinde çalıştık. Bu yıl başında ürünümüzü ortaya çıkarttık" dedi.

'KULLANIMI ÇOK KOLAY'

Test kitinin çalışma prensibini anlatan Uzm. Dr. Murat Çağlar Erol, "Test kiti renk değişimine dayalı şekilde anne sütünün içerisindeki besleyici değerleri görmesini, ölçmesini sağlıyor. Biz kitte protein, kalsiyum, çinko, C vitamini ve sütün asitlik derecesini ölçüyoruz. Bunlar bize çocuğun büyümesi ve gelişmesiyle ilgili çok net bakış açıları kazandırıyor. Düşük saptanan değerleri düzeltmek adına anneye takviye önerilerinde bulunuyoruz. Kitin kullanımı, uygulaması ve sonuç alınması çok kolay. Anne 1-2 mililitre anne sütünü çubuğu batırıp çıkardıktan sonra, renk kartının üzerine çubuğu koyup fotoğrafını göndermesi yeterli oluyor" diye konuştu.

'5 PARAMETRE BAKAN BAŞKA TEST YOK'

Test kitinde ölçtükleri parametreleri ölçebilen başka bir örnek olmadığını belirten Uzm. Dr. Erol, "Kitin ABD'de ve İsrail'de örnekleri var. Ancak dünyada 5 parametre bakılabilen başka test yok. Diğer örneklerde çok sınırlı parametreler değerlendirebiliyorlar. Bizim testimizde hekimler bu sonuçları yorumluyor. Beklediğimizden çok daha iyi dönüşler alıyoruz. Bunun üzerine düşünülmesi, çözülmesi gereken bir problem olduğunu biliyorduk ama bu kadar iyi geri dönüş beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,