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Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu

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Antalya'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi. Mahalle halkı panik yaşayarak kendisini dışarı attı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Anne ve kızının dumandan etkilendiği yangın panik oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilenirken, mahalle halkı panik yaşayarak kendisini dışarı attı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Şamiye Sönmez'in ailesi ile beraber yaşadığı daireden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen Şamiye Sönmez ve kızı Elif Sönmez sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından normale döndü.

Evde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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