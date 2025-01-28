Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi

Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen "yenidoğan çetesi" Türkiye'yi sarsarken; Ankara'dan gelen yeni bir haberle çalkalandı.

AİLE K VİTANİMİ YAPTIRMAMIŞ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Bebeğin entübe edilmesinin nedeni ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminin yaptırmamasından kaynaklandığı belirtildi.

AŞILARI DA YAPILMAMIŞ

Öte yandan ailenin topuk kanı ve aşıları da yaptırmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.