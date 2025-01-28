Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi

Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek, ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminini yaptırmaması sebebiyle beyin kanaması geçirerek entübe edildi.

Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen "yenidoğan çetesi" Türkiye'yi sarsarken; Ankara'dan gelen yeni bir haberle çalkalandı.

AİLE K VİTANİMİ YAPTIRMAMIŞ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Bebeğin entübe edilmesinin nedeni ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminin yaptırmamasından kaynaklandığı belirtildi.

AŞILARI DA YAPILMAMIŞ

Öte yandan ailenin topuk kanı ve aşıları da yaptırmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
img

Türk SİHA'larını Elon Musk'a şikayet edip "Cesur ol" dediler
img

Dubai çikolatasını tahtından etti
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Mert Hakan'a olay yaratacak gönderme
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.