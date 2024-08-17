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Aylarca basur olduğunu sanan gencin karnında gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı

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Ankara'da karıştığı bir kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Yunus Emre Özdemir (19) taburcu edildikten yaklaşık 4 ay sonra tekrar rahatsızlandı. 6 ay basur olduğunu sanarak yaşayan Özdemir'in, geçirdiği ilk ameliyatta karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Ameliyatla gazlı bez çıkarılırken, Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, ameliyattan 4 ay sonra rahatsızlanmaya başladı. Aylarca basur olduğunu düşünen gencin karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Yeniden ameliyata alınan gencin karnındaki gazlı bez çıkarılırken, olayla ilgili bakanlık inceleme başlatıldı.

Yunus Emre Özdemir, geçen yıl ekim ayında Altındağ ilçesinde karıştığı bir kavgada karnından bıçaklanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, ince bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra 2 gün yoğun bakımda, 7 gün de normal odada gözetim altında tutulan Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Normal yaşantısına geri dönen Özdemir, tedavinin ardından yaklaşık 4 ay sonra bağırsaklarında ağrılar hissetmeye başladı.

BASUR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRKEN KARNINDAN GAZLI BEZ ÇIKTI

Özdemir, yaklaşık 6 ay boyunca basur olduğunu sandı ancak ağrılarının iyice artması üzerine 8 Ağustos'ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in yapılan tetkiklerinde, bağırsaklarında havlu büyüklüğünde gazlı bez bulunduğu tespit edildi. Özdemir'in 10 ay önce geçirdiği ince bağırsak ameliyatı sırasında karnında gazlı bez unutularak dikiş atıldığı ortaya çıktı. Gazlı bez ameliyatla çıkarılırken, Özdemir'in tedavisine devam ediliyor.

Ankara'da Hastanede Unutulan Gazlı Bez Skandalı

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; hastane konu ile ilgili idari inceleme başlattı.

"İŞE YENİ BAŞLAMIŞTIM AMA YENİDEN AMELİYAT OLDUM"

Yunus Emre Özdemir, hastane odasında yaptığı açıklamada, "Bağırsağımı dışarı çıkardılar yeniden. Torba takılı şu an, 6 ay takılı kalacakmış torba. Hastaneyi şikayet etmeyi, tüm haklarımı kullanmayı düşünüyorum. Çalışıyordum, elektrik işiyle uğraşıyordum. İşe yeni başlamıştım; ama yeniden ameliyat oldum" dedi.

"BEN BAKINCA BEZ OLDUĞUNU ANLADIM"

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir ise "Lavaboda fenalaştı, bana 'Anne bir bakar mısın?' dedi. Ben bakınca bez olduğunu anladım. Acil olarak hastaneye getirdik. Hemen hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Ameliyata alınınca da gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğumun sosyal hayatı tamamen bitti. Savcılığa, Sağlık Bakanlığı'na her yere başvurdum, CİMER'e yazdım. Şikayetçiyiz biz. Bu süreçte karın ağrısı oldu, yemesi içmesi kesildi, zayıfladı. 10 ay boyunca gazlı bezi içinde taşıdı Yunus Emre. Şu an sürekli ateşi çıkıyor. Torbadan rahatsız oluyor, onun için çok zor sonuçta. Enfeksiyon kapıyor, kan değerleri yükseliyor. Ben hastane ve hastane personelinden, doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Sağlık Bakanlığı Ameliyat İnceleme Ankara Suç Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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