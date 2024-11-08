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İlişki sırasında baş ağrısı yaşıyorsanız, nedeni bu hastalık olabilir!

İlişki sırasında baş ağrısı yaşıyorsanız, nedeni bu hastalık olabilir!
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Haberler.com stüdyosunda anevrizma hastalığının belirtilerini anlatan Prof. Dr. Orhan Şen, "Eforla, ıkınmayla, şarkı söylerken, cinsel ilişki esnasında çok şiddetli bir baş ağrısı varsa, 'Sanki başımda bir şey patladı, ölüyormuşum gibi hissettim, kusma oldu' diyorsanız anevrizmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda son dönemde artış gösteren anevrizmanın belirtilerini anlattı. Şen, şiddetli baş ağrısı ve kusmanın en yaygın belirtiler arasında olduğunu vurgulayarak, bu tür şikayetleri olan hastaların beyin cerrahisi veya nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

"ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI VE KUSMA ANEVRİZMANIN BELİRTİLERİDİR"

Anevrizmanın belirtilerini anlatan Prof.Dr. Orhan Şen, "Eforla, ıkınmayla, şarkı söylerken, cinsel ilişki esnasında veya kabızlık var tuvalette ıkınırken çok şiddetli bir baş ağrısı, 'Sanki başımda bir şey patladı, ölüyormuşum gibi hissettim, kusma oldu' diyorsanız bunlarda anevrizmayı düşünebiliriz ama öykü çok tipik, 'İlk defa böyle bir baş ağrısı hissettim, sanki beynimde bir şey patladı ve ölecekmiş gibi hissettim' böyle bir cümle varsa bu, anevrizma olabilir. Beyin cerrahisi veya nöroloji uzmanına görünmenizde fayda var." dedi.

Anevrizma Belirtileri: Beyinde Şiddetli Ağrı ve Kusma

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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