Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi'nden YEDAM Ziyareti

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi'nden YEDAM Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi, Eskişehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu. Etkinliklerde öğrencilere bağımlılık türleri ve önleme yöntemleri üzerine bilgi verildi.

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi, Eskişehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette birim müdürü Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş, YEDAM'da görev yapan klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerle birlikte bağımlılık konularında bilgilendirici ve etkileşimli etkinliklerin düzenlenen ziyarette, bağımlılık türleri, önleme yöntemleri ve destek mekanizmaları ele alındı.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı'nın merkezin faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı ziyarete, bağımlılık mentörlüğü yapan, proje çalışmaları yürüten ve gönüllü faaliyetlere ilgi duyan üniversite öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Silahların teslimi ve örgüt yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.