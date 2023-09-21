Ambulans helikopter bir haftalık bebek için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bir haftalık Aras bebek, ambulans helikopterle Gaziantep'te özel bir hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Ambulans helikopter bir haftalık bebek için havalandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bir haftalık Aras bebek, ambulans helikopterle Gaziantep'te özel bir hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Silopi ilçesinde devlet hastanesinde tedavi gören bir haftalık Aras bebeğin solunum sıkıntısı yaşaması üzerine Gaziantep'e acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaştı.
Aras bebek, ambulans helikopterle alınarak Gaziantep'te özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.