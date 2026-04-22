Göynücek devlet hastanesine diyaliz ünitesi kuruluyor

Amasya'nın Göynücek ilçesinde hastaneye diyaliz ünitesi kuruluyor. Ön izin alınan ünitenin kurulmasıyla hastaların ilçe dışına gitmeden tedavi alabilmeleri sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda planlanan ünite için Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Köse ve Göynücek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kağan Cem Ottan ile teknik ekibin katılımıyla diyaliz ünitesinin kurulacağı alanda keşif ve incelemeler gerçekleştirildi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu önemli yatırım ile birlikte hastalarımızın ilçe dışına gitmeden tedavi alabilmeleri sağlanacak, sağlık hizmetlerine erişim daha da güçlenecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

