Amasya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları ikinci duyuruya kadar kapatıldı

Amasya'da çevre illerde ve merkeze bağlı bir köyde görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarları ve satış yerleri ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Amasya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, hayvan sağlığının korunması ve muhtemel salgınların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler artırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, hayvan pazarlarının kapatılmasının il genelinde kapsamlı bir hayvan sevk yasağı anlamına gelmediği belirtildi. Hayvan hareketlerinin, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2)" ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Veteriner sağlık raporu, gerekli sağlık şartları, kayıt ve diğer belgelerin bulunması ve denetim kurallarına uyulması şartıyla il içi ve il dışı hayvan nakillerinde genel bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi.

Öte yandan ekiplerin saha taramaları, aşılama ve denetim çalışmaları sürerken, yetiştiricilere hijyen kurallarına ve hastalığa karşı alınan önlemlere titizlikle uymaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı