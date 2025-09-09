Amasya'da 'Halk Sağlığı Haftası' yürüyüşü yapıldı

Amasya'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce tertip edilen ve Yavuz Selim Meydanından başlayarak, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokuluna kadar süren yürüyüşe, sağlık çalışanları ve STK temsilcileri katılım sağladı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, düzel bir yürüyüş organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek,

"Buradaki maksat tamamen hak sağlığını koruyabilmek. Hastalıktan sonra tedaviden ziyade sağlığın amacı bireyleri sağlıklı olarak hayatta tutabilmek lazım. Hani hastalandıktan sonra tamam, tedavisi de bizim üzerimizdeki bir vecibe ama asıl olan sağlıklı olarak kalabilmek" diye konuştu.