Alzheimer hastası kayıp kadın fındık bahçesinde bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Cemile Sarıca, evine yakın bir fındık bahçesinde bulundu. Jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Sarıca, tedavi altına alındı.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cemile Sarıca (86), evine 2 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde bulundu. Bir jandarma personeli, Sarıca'yı sırtında taşıyıp, sağlık ekiplerinin yanına götürerek teslim etti.

İlçeye bağlı Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Cemile Sarıca, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpekleriyle yapılan çalışmada Sarıca, bugün evinin yaklaşık 2 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde bulundu. Bir jandarma personeli, yorgun düşen yaşlı kadını sırtında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti. Cemile Sarıca, Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.