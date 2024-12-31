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Almanya'da Felç Geçiren Ümit Kaya, Düzce'deki Tedavi ile Yürümeye Başladı

Almanya'da Felç Geçiren Ümit Kaya, Düzce'deki Tedavi ile Yürümeye Başladı
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Akraba ziyareti için Almanya'da bulunan Ümit Kaya, burada geçirdiği felç sonrası Düzce'de gördüğü tedavi ile hareket kabiliyetini yeniden kazandı. Tedavi sürecinin detaylarını paylaşan Kaya, sağlık durumunun hızla iyileştiğini belirtti.

Akraba ziyareti için gittiği Almanya'da felç geçiren 45 yaşındaki Ümit Kaya, Düzce'de gördüğü tedaviyle vücudunun bir kısmında kaybettiği hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

Yurt dışındaki akrabalarını ziyaret eden Kaya, 2023 yılında gerçekleştirdiği Almanya seyahatinde havaalanında fenalaştı. Kaya'ya, yapılan tetkiklerde spastisite (kasların istemsiz ve aşırı kasılması) teşhisi konuldu.

Yürüme, konuşma ve hareket kabiliyetinde kayıplar yaşayan Kaya, Almanya'da 25 günlük hastane sürecinin ardından kendi isteğiyle tedavisine Türkiye'de devam etmek üzere Düzce'ye geldi.

Geçen yıl ağustos ayında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavisine başlanan Kaya, sedyeyle girdiği hastaneden yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Ümit Kaya, AA muhabirine, Almanya'da havaalanında fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede spastisite teşhisinin konulduğunu söyledi.

Almanya'da 20-25 günlük tedavi sürecinin ardından kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğünden bahseden Kaya, "Bana 'Yürüyemezsin.' denildi, moralim bozuldu çok ama daha sonra gördüğünüz gibi yürümeye başladım." dedi.

Kaya, buraya ilk olarak sedyeyle geldiğini, bir süre sonra yürüteç arabasıyla gezmeye başladığını anlatarak, "Bir süre böyle devam etti ve daha sonra yürümeye başladım, buradaki arkadaşların sayesinde. Allah, hepsinden razı olsun. Tedavi burada mükemmel. Burada her şeyden önce arkadaşlar, bambaşka davranıyor insana." diye konuştu.

Fizyoterapist Zafer Menteş de hastasının ilk geldiğinde yürüme güçlüğü çektiğini aktararak, "Ayak bileğini yukarıya kaldıramıyordu, dizini arkaya doğru bükemiyordu, omzunu da 90 dereceden fazla kaldıramıyordu. Şu an ayak bileği gayet iyi, dizini bükebiliyor, yürüyüşü normal seviyede, omzunu da 180 derece kaldırabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Sağlık
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