Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor.

Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor.

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Hakan Sabancı, Özcan Sabancı, Emine Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, iş insanı Raif Dinçkök ve Mehmet Cengiz, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaneye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ali Bey çok zor bir kaza geçirdi ama sağlık durumu iyi şimdi. Geçmiş olsun, demeye geldik. Hem eşinin hem kendisinin sağlık durumu iyi. İnşallah kısa sürede de şifa bulacak." dedi.