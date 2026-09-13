Haberler

Alanyaspor-Göztepe maçında zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 56 kişinin sağlık durumu iyi

Alanyaspor-Göztepe maçında zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 56 kişinin sağlık durumu iyi
Güncelleme:
+53 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada dağıtılan kumanya sonrası bulantı ve halsizlik sebebiyle hastane başvuran çoğu jandarma personeli 56 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları bildirildi.

Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada dağıtılan kumanya sonrası bulantı ve halsizlik sebebiyle hastane başvuran çoğu jandarma personeli 56 güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları bildirildi.

Dün akşam Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşması öncesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılaşma nedeniyle statta görev yapan güvenlik personeline maç öncesinde içerisinde tavuk ve pilav bulunan kumanyalar dağıtıldı. Kumanyadan yiyen bazı görevliler bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşamaya başladı. Aralarında çok sayıda jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 56 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesiyle Alanya'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Hastanelerde ilk müdahaleleri yapılan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastalara yatış verilmedi. Bazı görevlilerin kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Numuneler alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerinden bir bölümünün kumanya yedikten sonra rahatsızlandığını belirterek, "Statta güvenlik için görev alan ve büyük bir kısmının jandarma personeli olan görevliler kumanya yemeğinin ardından mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşadı. Ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerden alınan hasta numunelerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket
Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan gemi ile irtibat kesildi

243 kişiyle yola çıktı! Gemiden haber alınamıyor
Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Kardeşi haber alamayınca eve girdi! Yatağında ölü bulundu
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular