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Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındı

Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındı

Sağlık Haberleri

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınının refakatçisi olan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla ile çıkan tartışmada Büyükkışla'yı darbetti. Olayın ardından güvenlik görevlileri müdahale etti ve İ.A gözaltına alındı. İlyas Büyükkışla ise şikayetçi oldu.

Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınının yanında refakatçi kalan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'dan çarşaf istedi.

Büyükkışla, "yüksek sesle konuştuğu" gerekçesiyle İ.A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.A, Büyükkışla'yı darbetti. Durumu fark eden hastane çalışanlarının beyaz kod vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen güvenlik görevlileri, İ.A'ya müdahale etti.

Acil serviste tedaviye alınan Büyükkışla, İ.A'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan İ.A'nın polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükkışla Aksaray Sağlık Haberler

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