Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınının refakatçisi olan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla ile çıkan tartışmada Büyükkışla'yı darbetti. Olayın ardından güvenlik görevlileri müdahale etti ve İ.A gözaltına alındı. İlyas Büyükkışla ise şikayetçi oldu.