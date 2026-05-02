AK Parti Kütahya Heyeti, 500 Odalı Yeni Hastane Proje Alanında İncelemelerde Bulundu

AK Parti Kütahya heyeti, şehre kazandırılacak 500 odalı, 90 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hastanenin inşa edileceği Hacıazizler mevkisindeki proje alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınında bulunan arazide basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, yatırımın teknik detayları ve bölgeye sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi verdi.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bayırcı, hastane yapımının iki gün önce resmen onaylandığını hatırlattı.

Projenin konum olarak stratejik bir noktada seçildiğini vurgulayan Bayırcı, şunları kaydetti:

"Hastanenin şehrin doğusuna yapılıyor olması bizim için çok kıymetli. Dumlupınar, Altıntaş, Şaphane, Pazarlar, Gediz, Simav, Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerimiz buraya doğrudan ulaşım sağlayabilecek. Emet ve Hisarcık ilçelerimiz de Çavdarhisar üzerinden rahatça ulaşabilecek. Çevre yoluna yakınlığı sayesinde Tavşanlı ve Domaniç için de ulaşım kolaylığı sunacak. Asıl gayemiz, şehir içi trafiğine ek yük bindirmemek."

Bayırcı, Zafertepe, Dumlupınar, Yenidoğan, Yunus Emre, 100. Yıl ve Atakent gibi kentin yoğun nüfuslu mahallelerinin de bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, doğu bölgesindeki hastane ihtiyacının bu projeyle karşılanacağını ifade etti.

Hastanenin inşa edileceği yaklaşık 300 bin metrekarelik arazinin 2011 yılından bu yana Sağlık Bakanlığına tahsisli olduğunu belirten Bayırcı, kamulaştırma maliyeti bulunmadığına dikkati çekti.

Biçer, Demir ve Erenler de projenin kente hayırlı olması diledi.