Haberler

Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne Yılan Girdi

Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne Yılan Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir Aile Sağlığı Merkezi'ne giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, hasta ve çalışanlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alaplı ilçesindeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne yılan girdi. Binanın içerisinde yılanı gören hastalar ve sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye Amiri Çetin Güner, havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında artış yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın binanın içine kadar girdiğini gördük. Hastane personeli ve vatandaşlar panik yaşamıştı. Yılanı bahçede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktık." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor