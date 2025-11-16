Haberler

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Yaşadığı ağrıların nedenini böbrek taşı zanneden bir kadın, ağrılar nedeniyle gittiği hastanede komodin üzerinde doğum yaptı. Sürpriz bebek, 3 kilo 400 gram ağırlığında, sağlıklı bir şekilde doğdu. Doktorlar, kadının 38 ila 40 haftalık gebe olduğunu belirlediklerini açıkladı.

  • Rebecca Johnson, 9 Eylül'de yaşadığı şiddetli sırt ağrısını böbrek taşı zannederek hastaneye gitti.
  • Hastanede, hamile olduğunu fark ederek komodin üzerinde doğum yaptı ve Carlee Evangeline adlı sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
  • Doktorlar, Rebecca Johnson'ın 38 ila 40 haftalık gebe olduğunu tespit etti.

Özel eğitim öğretmenliği yapan ve 9 ve 1 yaşlarında iki kız çocuğu annesi olan Rebecca Johnson, 9 Eylül sabahı dayanılmaz bir sırt ağrısıyla uyandı.

BÖBREK TAŞI SANDI

Johnson, ağrısının nedeninin böbrek taşı olduğunu düşünerek önemsemese de ağrıların artmasının ardından hastaneye başvurdu.

Rebecca, yaşadığı ağrının şiddetini, "Eşime bunun daha önce yaşadığım her doğum sancısından daha kötü olduğunu söylüyordum. O kadar yüksek sesle bağırıyordum ki," sözleriyle anlattı. Yoğun sırt ağrısı, sürekli idrara çıkma isteği gibi belirtiler nedeniyle hem kendisi hem de hemşireler, ağrının sebebinin böbrek taşı olduğundan şüphelendi.

ÖZEL ODAYA ALINDI, KOMODİNİN ÜZERİNDE DOĞUM YAPTI

Muayene için özel bir odaya alınan Rebecca, aniden belden aşağısının ıslandığını fark etti ve bunu kontrol edemediği idrar zannetti. Tuvalete gitmek için ayağa kalkmaya çalışırken yatağın yanındaki komodin üzerine oturdu. Johnson, o sırada hamile olduğunu ve doğum yapmaya başladığını anladı.

Ailesinin Carlee Evangeline adını verdiği sürpriz bebek, 3 kilo 400 gram ağırlığında, sağlıklı bir şekilde doğdu. Doktorlar, kadının 38 ila 40 haftalık gebe olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Yorumlar (1)

