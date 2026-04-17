Ağrı'da öğrenci yurtlarına gıda güvenliği denetimi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde faaliyet gösteren öğrenci yurtları ve pansiyonlarda sunulan gıdaların güvenilirliği ile hijyen şartlarının sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, valilik oluru ile oluşturulan Gıda Denetim Komisyonu kapsamında yürütülen çalışmalara değinilerek, "İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda güvenilirliği, hijyen şartları, muhafaza şartlarının ve personel hijyeni titizlikle incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı